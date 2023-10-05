فجرا : نابلس تتحول لساحة حرب في اعقاب اقتحامات متتالية لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / تحولت مدينة نابلس ومخيم بلاطة فيها الى ساحة حرب حقيقية بعد اندلاع مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحامات متتالية لقوات الاحتلال بدء الاول منها مع ساعات الفجر الاولى حيث أستهدفت المنطقة الشرقية بحجة توفير الحماية للمستوطنين المقتحمين لقبر يوسف لاداء طقوس تلمودية فيما تمت عملية الاقتحام الثانية في ساعات الفجر المتاخرة مستهدفة مخيم بلاطة.

وفي تفاصيل ما جرى من اقتحام للمنطقة الشرقية اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة من عدة محاور تقدمتها جرافات عسكرية مصفحة لفتح الطرقات لتمهيد دخول الحافلات حيث تصدى المئات من ابناء شعبنا لهذا الاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة كما تم تفجير عبوات ناسفة ادت لتعطل دخول الاحتلال ومستوطنيه.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف .

وقام الشبان باشعال الإطارات المطاطية في شارع عمان بنابلس للتصدي لاقتحام

للمستوطنين لمقام يوسف

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الشرقية لمدينة نابلس خلال الاقتحام.

و واجهت قوات الاحتلال إلقاء قنابل محلية الصنع الى جانب القاء الزجاجات الحارقة أثناء اقتحامها للمنطقة الشرقية في نابلس مما ادى لاعطاب عدد من الدوريات الاحتلالية.

واوضحت مصادر محلية انه تم إعطاب جيب وجرافة لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة على شارع روجيب شرق نابلس.

وقال موقع كود كود العبري ان المواجهات في نابلس كانت فجر اليوم صعبة جداً.

وقام طيران مروحي إسرائيلي بالتحليق في سماء مدينة نابلس تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة.

وقالت المصادر العبرية ان اقتحام حافلات المستوطنين بدء بعد تاخير لساعات نتيجة المواجهات مع الفلسطينيين التي تخللها اطلاق نار وتفجير عبوات والقاء زجاجات حارقة موضحة ان العملية بدات بعد اقتحام كبير لجيش الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس لتامين اقتحام المستوطنين.

وبحسب جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فقد تم 90 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال قرب قبر يوسف بنابلس، من بينهم ثلاث مصابين بالرصاص الحي إصابة بقنبلة غاز في الرأس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر ان ثلاثة مواطنين اصيبوا بالرصاص الحي، الليلة، وفجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في مخيم بلاطة، وشاب أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120

حالة اختناق، وإصابة سقوط.

كما استهدف جيش الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.

كما وتمكنت طواقم الهلال الأحمر من إخلاء ثلاثة عمال في حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز.

وعلى صعيد ذات صلة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس في ساعات الفجر المتاخر والصباح الباكر

حيث قالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اقتحم منزل الشهيد فتحي ابو رزق.

واوضحت المصادر

ان قوات الاحتلال قامت

بتدمير السيارات في حارات الحشاشين في المخيم كما تمركزت بعدد من المباني عرف منها تواجد لجيش الاحتلال بعمارة أبو أنس عند الشافعي شارع نابلس .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال خلفت تخريبا ودمارا في منزل الشاب عميد نصر سوالمة من مخيم بلاطة قبل اعتقاله والانسحاب من المخيم.

وخلال اقتحام المخيم أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وقال الهلال الأحمر إن شابا أصيب بعدة رصاصات برجله وحوضه، وجرى نقله إلى المستشفى.