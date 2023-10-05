جادو تطلع مسؤولين لاتفيين على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) ريغا /PNN / أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، عددا من المسؤولين في جمهورية لاتفيا، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

والتقت جادو في العاصمة اللاتفية ريغا، مع نظيرها اندرياس بيلس، كما عقدت جلسة مشاورات سياسية مع المدير السياسي في الخارجية اللاتفية اندجيز ويلسون، ومستشار الرئيس اللاتفي للعلاقات الدولية ادفينز سيفرز، كل على حدة.

وأشارت إلى الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والخليل، في ظل التوسع الاستيطاني الذي تمارسه حكومة الاحتلال تطبيقا لخطة الضم من جهة، وتقويضا لأسس حل الدولتين من جهة أخرى.

ودعت جادو الجانب اللاتفي لضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقشت أوجه التعاون بين جمهورية لاتفيا وفلسطين، إضافة إلى سبل تطوير العلاقة وتعزيزها في كافة المجالات، خاصة في القطاعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، مع بحث إمكانية التبادل الأكاديمي والثقافي، مؤكدة أهمية الاستمرار في عقد جلسات المشاورات السياسية بشكل دوري.

من جانبهم، أكد المسؤولون اللاتفيون أنهم يتطلعون قدما إلى المضي في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدين التزام دولتهم بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وبتبني سبل ومجالات جديدة لدعم فلسطين في محاولتها لنيل الاستقلال وبناء الدولة حسب القوانين والأعراف الدولية.

وشددو على استمرار دعمهم لمبدأ حل الدولتين وكذلك دعمهم لتطوير العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وفلسطين.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير العجوري، ومسؤول ملف دول البلطيق في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى ملحم، ومن الخارجية اللاتفية الممثل اللاتفي غير المقيم لدى فلسطين يوريس بوجريبناكس، ومسؤولة قطاع متعدد العلاقات والمنظمات الدولية انجنيزي فيلدة، ومسؤولة قطاع العلاقات الثنائية سامية سريفة، والمستشار في قطاع منطقة الشرق الأوسط يوريس زورافلوفس.