يونيدو تعلن نتائج مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقتها للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة بنسختها الثالثة في فلسطين، ضمن برنامجها "مستدامة"، بالشراكة مع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية وجامعتي القدس وغزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الفائزون في احتفال نظم في الحديقة التكنولوجية ببلدة بيرزيت، بالتزامن مع جامعة غزة عبر الاتصال المرئي، بحضور وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ومدير التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم العافية، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، ورئيس مكتب برنامج "يونيدو" في فلسطين أحمد الفرّا.

وأعلنت لجنة تحكيم مستقلة مكونة من خبراء دوليين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطوير الأعمال، الفائزين في المسابقة وهم: المركز الأول شركة تكنولوجيا النانو لأنظمة المياه والبيئة، وفي المركز الثاني شركة آجرويتيك

Agroitech للتكنولوجيا الزراعية، وفي المركز الثالث شركة جلين للفرز وإعادة التدوير.

وقال العسيلي "إن أفكار التكنولوجيا النظيفة التي تم تطويرها من خلال النسخ الثلاث، لمسابقة فلسطين للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة التي أطلقتها (اليونيدو)، تمثل رأسمال بشري واقتصادي استثنائي، ومحرك حقيقي لنمو اقتصادنا، والذي يجب علينا الاستمرار في دعمه".

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتعزيز نتائج برنامج اليونيدو "مستدامة"، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الفنية الخاصة المعنية بالتكنولوجيا النظيفة، مؤخراً، بمثابة دليل ملموس على هذا الالتزام.

وشدد على أن وجود عدد كبير من أصحاب المصلحة، يدل على أن الوعي وحشد

وتوظيف

الموارد في هذا المجال أمر ملموس ومخطط له على المدى الطويل.

بدوره، قال العافية "إن تغير المناخ يمثل تحديا عالميا يتطلب اتخاذ إجراءات عالمية، وقد بدأت آثاره تظهر بالفعل، وستتفاقم بمرور الوقت إذا تركت دون معالجة"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا النظيفة، هي بالتأكيد إحدى الحلول لهذا التحدي، وهي ذات أهمية خاصة في السياق الفلسطيني.

وأضاف: في فلسطين، تؤثر احتياجات الطاقة الكبيرة والاعتماد على الواردات بشدة على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والصناعي. ولذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع اليونيدو وشركائنا الفلسطينيين لتعزيز تطوير حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

وتابع: إن حلول التكنولوجيا النظيفة المبتكرة، التي يقدمها رواد الأعمال الفلسطينيون تحدث فرقًا حقيقيًا في هذا الجهد.

من جهتها، قالت هاستينغز: إن الملكية الوطنية لبرنامج فلسطين للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، ستوفر إمكانية تعزيز نتائج البرنامج وتنمية ثقافة التكنولوجيا النظيفة.

وأضافت "ليس من السهل أن تبدأ شركة ناشئة على المستوى العالمي، بل وأكثر من ذلك في فلسطين، والشباب الفلسطيني، مثل الموجودين هنا اليوم، لا يتوقفون أبدًا عن إلهامنا بأفكارهم وابتكاراتهم وعملهم الجاد، وستبذل الأمم المتحدة وشركاؤها، قصارى جهدهم لمطابقة هذه الجهود من خلال توفير التوجيه والموارد والتشبيك، حتى تتمكن من "قلب السيناريو" بشأن هشاشة المناخ في فلسطين

وتحويله إلى عمل مناخي".

من جانبه، قال الفرّا: إن مشاركة اليونيدو من خلال برنامج "مستدامة"، موجهة نحو رعاية نظام بيئي حيوي لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة، ووضع الأساس لاقتصاد خالٍ من الكربون وصديق للبيئة.

وأضاف: عبر النسخ الثلاث للمسابقة، تعاونا مع رواد الأعمال المبتكرين الذين ضخوا طاقة جديدة في ساحة الأعمال الفلسطينية، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة، والوكالات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في المجالين البيئي والتجاري، ومبادرات التسريع المحلية، والخبراء والموجّهين، سيعمل على تضافر الجهود، وسيضمن استدامة تأثير برنامجنا وسيدعم روح المبادرة المزدهرة في المنطقة".

وتخلل الاحتفال عرض مشاريع لثماني شركات ناشئة تأهلت للتصفيات النهائية، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم فنية تألفت من خبراء محليين ودوليين في مجال التكنولوجيا النظيفة ونمو الأعمال