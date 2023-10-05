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اصابات في صفوف جنود الاحتلال عقب اشتباكات مع مقاومين في مخيم طولكرم

10/5/2023 12:15:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN /

افادت مصادر محلية اصابة ع

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