اصابات في صفوف جنود الاحتلال عقب اشتباكات مع مقاومين في مخيم طولكرم
التاريخ
10/5/2023 12:15:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /
افادت مصادر محلية اصابة ع
MENAFN05102023000205011050ID1107192518
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