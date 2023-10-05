حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر وتدريجيا اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة ولفترة قصيرة حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وأضافت أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة بوجه عام، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
MENAFN05102023000208011052ID1107192517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.