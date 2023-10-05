حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر وتدريجيا اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة ولفترة قصيرة حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وأضافت أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة بوجه عام، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.