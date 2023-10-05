إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة فلسطينيين، بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر واليد، وثالث بشظايا بالظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.
وأشار إلى أن فلسطينيا أصيب بكسر في رجله، أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلال، ونقل إلى المستشفى.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فلسطينيين اثناء تواجدهما داخل مركبة قرب شركة الاتصالات، ما أدى لأصابتهما برضوض، وجرى تقديم الإسعاف لهما ميدانيا.
ولفت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا مركبة إسعاف الهلال الأحمر بقنابل الغاز في الهيكل الخارجي أثناء اسعاف احد المصابين.
وفا
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