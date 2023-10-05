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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/5/2023 12:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة فلسطينيين، بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.


وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر واليد، وثالث بشظايا بالظهر والقدم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 120 آخرين بحالات اختناق.


وأشار إلى أن فلسطينيا أصيب بكسر في رجله، أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلال، ونقل إلى المستشفى.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فلسطينيين اثناء تواجدهما داخل مركبة قرب شركة الاتصالات، ما أدى لأصابتهما برضوض، وجرى تقديم الإسعاف لهما ميدانيا.


ولفت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا مركبة إسعاف الهلال الأحمر بقنابل الغاز في الهيكل الخارجي أثناء اسعاف احد المصابين.

وفا


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