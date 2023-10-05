بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 .. اليابان تصدر تحذيرا من حدوث تسونامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.



ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما.



وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.

سكاي نيوز