مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم.
وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.
وأضافت أن مواجهات عنيفة تدور هذه الأثناء بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.
وفا
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