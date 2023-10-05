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مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم

10/5/2023 12:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم.


وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.


وأضافت أن مواجهات عنيفة تدور هذه الأثناء بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

وفا


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