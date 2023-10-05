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غوغل يحتفل بيوم المعلم العالمي

10/5/2023 12:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفى محرك البحث "غوغل" بالمعلم، ووسم صفحته الرئيسة برسوم وحروف طفولية معبّرة، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام.


وعبَّرت الأشكال التي عرضها "غوغل" عن مهنة التدريس، والدور الفعّال للمعلم في الحفاظ على نهضة وتطوّر المجتمعات، وتقديراً للمعلمين وعطائهم وتفانيهم في العمل وإخلاصهم في أداء الرسالة.


ويأتي الاحتفال بيوم المعلم العالمي، الذي انطلق عام 1994 بتوصية من اليونسكو، هذا العام تحت عنوان "المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي"، ويتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين، والبدء في زيادة أعدادهم.

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