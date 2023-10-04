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حكاية وطن.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

10/4/2023 11:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار العمل على الارتقاء بتحسين الدخل لأصحاب المعاشات بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بداية 2023 فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمين ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.



قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.



وحظى ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وزادت المعاشات بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، حيث كان حجم المعاشات في العام المالي 2013-2014
لا يتجاوز 86.5 مليار جنيه ليرتفع إلى 340 مليار جنيه حتى
30 يونيو 2023.



وطرح مؤتمر "حكاية وطن"، على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها
فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246 مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة
لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5
مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2 مليار جنيه.







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