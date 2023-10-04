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الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط إجرائية لقبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

10/4/2023 11:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءً.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط إجرائية لقبول الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، حيث
 حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتي نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.



ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.







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