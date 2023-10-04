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رئيس الوزراء العراقى ومبعوث الرئيس الفرنسى يبحثان زيارة ماكرون إلى بغداد

10/4/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع مبعوث الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، زيارة ماكرون إلى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن رئيس الوزراء استقبل مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل، حيث قدم تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل.

وتم خلال اللقاء - وفقا للبيان - مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وبحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقاً للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.


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