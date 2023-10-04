وزير الخارجية العمانى يبحث مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع فى اليمن

MENAFN - Youm7) استقبل وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المقابلة تناولت تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي شامل يخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وأمن واستقرار المنطقة.

ويذكر أن اليمن يشهد حرب أهلية منذ ما يقارب العقد، متبوع بنزاع مسلح بين القوات الحوثية والتحالف العربى منذ عام 2015.