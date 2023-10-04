العراق والتشيك يبحثان التطورات السياسية والتعاون الاقتصادي

MENAFN - Youm7) أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف، أن العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات حول 5 ملفات.

وقال الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات سياسية برئاسة وكيلي وزارة خارجية البلدين في بغداد تناولت عدة موضـوعات وفي مقدمتها التطورات السياسية في العراق والاستقرار الأمني والتعاون الاقتصادي.

وأشار الصحاف إلى أن جولة المشاورات تناولت أيضا تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في العراق لاسيما في مجالات الغاز والنفط، والمياه، والصحة، وأهمية رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، ودور العراق في تعزيز استقرار المنطقة.