العاهل المغربى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

(MENAFN
- Youm7) تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوراق أعتماد عدد من السفراء الأجانب، كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمغرب.
والسفراء هم: سفير السويد، سفيرة النمسا، سفير أذربيجان، سفيرة جنوب السودان، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، سفير أوكرانيا، سفير فرنسا، سفير البرتغال، سفير بوركينافاسو، سفير تايلاند، سفير الرأس الأخضر، سفير البرازيل، سفيرة فنلندا، سفير موريتانيا.
جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريط، والحاجب الملكى محمد العلوى.
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