العاهل المغربى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

MENAFN - Youm7) تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوراق أعتماد عدد من السفراء الأجانب، كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمغرب.

والسفراء هم: سفير السويد، سفيرة النمسا، سفير أذربيجان، سفيرة جنوب السودان، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، سفير أوكرانيا، سفير فرنسا، سفير البرتغال، سفير بوركينافاسو، سفير تايلاند، سفير الرأس الأخضر، سفير البرازيل، سفيرة فنلندا، سفير موريتانيا.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريط، والحاجب الملكى محمد العلوى.