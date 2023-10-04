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فى اليوم العالمى للمعلم.. كيف دعمت الدولة المعلمين ماديا؟

10/4/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) يحل اليوم الخميس 5 أكتوبر يوم المعلم العالمي، حيث تأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو بشأن وضع المعلمين،
والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول، وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وبهذه المناسبة يستعرض اليوم السابع" ما قدمته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من دعم للمعلمين.



ـ تخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023.

ـ دعم المدارس بـ" 150 ألف معلم يتم تعيينهم على مدار 5 سنوات.

ـ تخصيص مليار و800 مليون تكلفة سنوية لبدلات المعلمين يستفيد منها مليون و400 ألف معلم.

ـ تدريب المعلمين لرفع التنمية المهنية لديهم في تتخصصاتهم المختلفة بشكل سنوي ودورى.

ـ استحداث حقائب تدريبية تواكب التغيرات المختلفة منها تدريب المعلمين على التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعى وإدخال التكنولوجيا في التعليم والتصحيح الالكترونى للامتحانات.

ـ تسليم المعلمين أجهزة تابلت في المرحلة الثانوية.

ـ الاستفادة من أي حوافز مادية تم إقرارها خلال السنوات الماضية.

ـ دريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تنفذ العديد من الأليات لتطوير التعليم من خلال الاستعانة بمعلم الحصة أو الخدمة العامة وغيرها.

ـ اطلاق مبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس.

ـ وضع ضوابط تضمن الشفافية والنزاهة لاختيار المعلمين الجدد في التعييات التي أطلقتها الدولة.

ـ مشاركة المعلمين في وضع المناهج الدراسية.

ـ تدريب المعلمين على وضع وصياغة مفرادات امتحانية والأسئلة في الاختبارات.

ـ اختيار عناصر من المعلمين للتدريب خارج مصر وخاصة المعلمين في المدارس المصرية اليابانية والمدارس الرسمية الدولية.







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