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وفاة عمر مرجان حفيد الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد

10/4/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) توفي منذ قليل، عمر مرجان، حفيد الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ومن المقرر أداء صلاه الجنازة ظهر، اليوم الخميس، بمسجد حسن الشربتلى.

وكتبت سلمى مرجان شقيقة الراحل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، مصابنا كبير، توفى الى رحمة الله أخويا حبيبى الغالى عمر مرجان، شقيقى الوحيد وسندى وأنقى وأنضف شخصية ممكن الواحد يقبلها فى حياته، كرم لا يوصف وجدعنه مش ممكن الشخص يتخيلها وخفه دم صعب تتكرر، كنت بطل يا حبيبى وكنت قوى أوى مع المرض، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، اللهمّ أجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم".


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عمر-مرجان



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