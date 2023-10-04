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وزارة العمل تنتهى من ربط 130 مكتبا للتشغيل إلكترونيا.. تفاصيل

10/4/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت وزارة العمل من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها بالمحافظات، وبالوزارة، وذلك من إجمالي 300 مكتب تشغيل موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة العمل لتطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات، وتماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى فى كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.



ولتسهيل عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، أجرت وزارة العمل تأهيل وتدريب لمسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.



وتعمل الوزارة على تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، وكافة خدماتها مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، التشغيل بالداخل، راغبي العمل، العمالة غير المنتظمة، تراخيص عمل الأجانب، شركات الحاق العمالة، التشغيل بالخارج،
التدريب المهني، التدريب الإداري، السلامة والصحة المهنية، رعاية القوى العاملة، العلاقات الخارجية.







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