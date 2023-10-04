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محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة.. إنجازات قطاع النقل إنفوجراف

10/4/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة النقل أن مصر فى 2014 كان لديها 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث، باجمال طول 80 كم وبعدد محطات
64
محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح في 2023 ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً.

ووأوضحت الوزارة أن المستهدف والمخطط في عام 2030 ( 5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا
محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة
محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة



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