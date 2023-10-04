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محطات سيمنس العملاقة تنجح فى خفض الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 20%

10/4/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت وزارة الكهربا و الطاقة المتجددة من تحقيق تشغيل اقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات لتوليد الكهرباء عالية الكفاءة ممثلة فى محطات سيمنس العملاقة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الأدارية بقدرة 14 الف 400 ميجا وات.



حيث أن وزارة الكهرباء نجحت فى تحقيق وفر فى الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20% ، حيث
أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015
، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 171 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.



و يستهدف قطاع الكهرباء أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، وتخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.







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