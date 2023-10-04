بريطانيا تدعم الكوادر الطبية فى نيجيريا وكينيا وغانا بـ15 مليون جنيه إسترلينى

MENAFN - Youm7) أعلنت المملكة المتحدة نشر 15 مليون جنيه استرليني لدعم موظفي الرعاية الصحية في كينيا ونيجيريا وغانا، في خطوة تستهدف الاحتفاظ بالكوادر الطبية.

وقال وزير الصحة البريطاني ويل كوينس - في بيان - إن المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة والبالغة 15 مليون جنيه استرليني تعمل على دعم القطاع الطبي خلال الثلاث سنوات القادمة عبر توفير خدمات صحية للمواطنين.

وتابع إن جائحة كورونا أظهرت حاجة المملكة المتحدة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات الصحية العالمية، والتي فرضت ضغوطًا كبيرة على القطاع الصحي كما أدى الوباء أيضًا إلى ضغوط الاحتفاظ بالقوى العاملة في جميع أنحاء العالم، بينما زاد الطلب على موظفي الرعاية الصحية.



وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تقدر النقص في 10 ملايين عامل صحي على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ مما يهدد تحقيق التغطية الصحية العالمية الشاملة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الصحية في جميع أنحاء العالم فيما تعد مواجهة تحديات الاحتفاظ بالقوى العاملة الحاسمة أمرًا أساسيًا لتعزيز الأنظمة الصحية وبناء المرونة العالمية ضد الأوبئة المستقبلية حتى يمكن حماية الناس في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن "الموظفين ذوي المهارات العالية هم العمود الفقري لخدمة صحية قوية، لذلك من الضروري أن نتمكن من دعم تدريب وتوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة الصحية الماهرة في كينيا ونيجيريا وغانا".