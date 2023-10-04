شركة الطاقة الأوكرانية: تلقينا معدات من فرنسا تقارب قيمتها 600 ألف يورو

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة الطاقة الوطنية الاوكرانية "أوكرنرجو" الأربعاء تلقي معدات طاقة تزيد قيمتها عن 600 ألف يورو من الشركات والمنظمات الفرنسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وذكر المكتب الإعلامي للشركة -في تقرير وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "قام مشغل نظام نقل الكهرباء في فرنسا بتسليم ما قيمته حوالي ٣٠٠ ألف يورو من معدات الطاقة... وأنه تم تلقي مساعدات أخرى بقيمة 300 ألف يورو من منظمة كهربائيين بلا حدود غير الحكومية".

وفي سياق منفصل، عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا عبر الهاتف مخصص للاحتياجات العسكرية واستمع إلى تقارير استخباراتية وأمنية.

وبشكل منفصل، تحدث رئيس الدولة الاوكرانية مع رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف لبحث احتياجات منطقة خاركيف .

وقال زيلينسكي: "تم توجيهنا لتكثيف الجهود حيث تم التوصل إلى اتفاقات، لكن التنفيذ يتأخر".

واستمع رئيس الدولة إلى تقارير استخباراتية وأمنية صادرة عن جهاز الأمن الأوكراني ووزير الداخلية فيما يتعلق بالقضاء على عواقب الهجمات الروسية الليلية.