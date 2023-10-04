شركة الطاقة الأوكرانية: تلقينا معدات من فرنسا تقارب قيمتها 600 ألف يورو

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة الطاقة الوطنية الاوكرانية "أوكرنرجو" الأربعاء تلقي معدات طاقة تزيد قيمتها عن 600 ألف يورو من الشركات والمنظمات الفرنسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وذكر المكتب الإعلامي للشركة -في تقرير وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "قام مشغل نظام نقل الكهرباء في فرنسا بتسليم ما قيمته حوالي ٣٠٠ ألف يورو من معدات الطاقة... وأنه تم تلقي مساعدات أخرى بقيمة 300 ألف يورو من منظمة كهربائيين بلا حدود غير الحكومية".
وفي سياق منفصل، عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا عبر الهاتف مخصص للاحتياجات العسكرية واستمع إلى تقارير استخباراتية وأمنية.
وبشكل منفصل، تحدث رئيس الدولة الاوكرانية مع رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف لبحث احتياجات منطقة خاركيف .
وقال زيلينسكي: "تم توجيهنا لتكثيف الجهود حيث تم التوصل إلى اتفاقات، لكن التنفيذ يتأخر".
واستمع رئيس الدولة إلى تقارير استخباراتية وأمنية صادرة عن جهاز الأمن الأوكراني ووزير الداخلية فيما يتعلق بالقضاء على عواقب الهجمات الروسية الليلية.
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