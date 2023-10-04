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كوت ديفوار تحصل على قرض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

10/4/2023 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) حصلت كوت ديفوار على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي في دعم البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.

وذكر صندوق النقد -في بيان- أنه جرى الاتفاق مع حكومة كوت ديفوار على تدابير الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة ودعم تحول الدخل في كوت ديفوار نحو الدخل المتوسط الأعلى.

توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي 6.4 في المائة، مع تراجع متوسط التضخم السنوي إلى حوالي 4.7 في المائة خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يسهم تحصيل الإيرادات الضريبية في تقليل العجز المالي لعام 2023 إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


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