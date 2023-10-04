كوت ديفوار تحصل على قرض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

(MENAFN
- Youm7) حصلت كوت ديفوار على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي في دعم البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.
وذكر صندوق النقد -في بيان- أنه جرى الاتفاق مع حكومة كوت ديفوار على تدابير الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة ودعم تحول الدخل في كوت ديفوار نحو الدخل المتوسط الأعلى.
توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي 6.4 في المائة، مع تراجع متوسط التضخم السنوي إلى حوالي 4.7 في المائة خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يسهم تحصيل الإيرادات الضريبية في تقليل العجز المالي لعام 2023 إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
MENAFN04102023000132011024ID1107191985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.