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الهند: ارتفاع حصيلة المفقودين جراء فيضان ولاية سيكيم إلى 40 شخصا

10/4/2023 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة المفقودين جراء فيضان نهر "تيستا" بولاية "سيكيم" إلى 40 شخصا بينهم 23 جنديا بالجيش، كما أطلقت عملية بحث وإنقاذ للعثور على المفقودين.

وأعلن رئيس وزراء الولاية بريم سينغ تامانج - خلال زيارة للمنطقة المتضررة - أنه لم ترد تقارير تفيد وقوع إصابات لكن حدثت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة وأن عمليات الإغاثة مستمرة، فيما أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى للسكان، وذلك حسبما أوردت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي أنه تواصل مع سلطات الولاية في أعقاب الكارثة وأنه يجري ضمان وصول كافة الدعم الممكن لمواجهة الكارثة هناك.


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