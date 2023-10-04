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فرنسا تندد بحكم غيابى ضد صحفية روسية مناهضة للحرب على أوكرانيا

10/4/2023 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) نددت فرنسا بشدة الحكم الغيابي الصادر بحق الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، بالسجن لمدة ثمان سنوات ونصف، وذلك بعد أن عارضت، بشجاعة، الحرب على أوكرانيا خلال برنامج إخباري تلفزيوني بروسيا في مارس 2022.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان لها نشر الأربعاء: "تشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء تكثيف حملة القمع التي تشنها السلطات الروسية بحق الأصوات المنتقدة للحكومة وحربها على أوكرانيا".


وأشار البيان أشارت إلى أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا،أكدت أن الدعاية الروسية تشكل سلاحا في حد ذاته في الحرب الروسية الأوكرانية.


وتدعو فرنسا السلطات الروسية إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية المعلومات، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإسقاط الإجراءات القانونية ضدهم.


وقضت محكمة روسية اليوم على الصحفية السابقة في "القناة الأولى" الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، التي اقتحمت بثا إخباريا وهي تحمل لافتة كتب عليها "لا للحرب" بالسجن 8 سنوات ونصف غيابيا. وكانت أوفسيانيكوفا قد أدينت أيضا بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية".


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