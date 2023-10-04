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أوسوريو يعيد محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى

10/4/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) استقر
الكولومى خوان كاروس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك ، على ضم محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها السبت المقبل ، بعد إسدال الستار على الأزمة التى نشبت
مع اللاعب والجهاز الفنى قبل مواجهة بطل جيبوتى وانتهت باعتذار اللاعب عن الواقعة وانضمامه للتدريبات الجماعية مع الاكتفاء بتغريمه ماليا ربع مليون جنيه.
ويعتبر
أوسوريو
محمود
علاء
من العناصر
والركائز
الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء خاصة أنه أول من طالب بعودته من الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لحاجته لخدماته فى تدعيم الخط الخلفى للقلعة البيضاء.
وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع
محمود علاء مدافع الفريق فقام خلالها اللاعب
بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .



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