أوسوريو يعيد محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى

(MENAFN
- Youm7) استقر
الكولومى خوان كاروس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك ، على ضم محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها السبت المقبل ، بعد إسدال الستار على الأزمة التى نشبت
مع اللاعب والجهاز الفنى قبل مواجهة بطل جيبوتى وانتهت باعتذار اللاعب عن الواقعة وانضمامه للتدريبات الجماعية مع الاكتفاء بتغريمه ماليا ربع مليون جنيه.
ويعتبر
أوسوريو
محمود
علاء
من العناصر
والركائز
الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء خاصة أنه أول من طالب بعودته من الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لحاجته لخدماته فى تدعيم الخط الخلفى للقلعة البيضاء.
وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع
محمود علاء مدافع الفريق فقام خلالها اللاعب
بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
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