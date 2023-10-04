سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو فى دورى نايل

MENAFN - Youm7) يختتم عصر اليوم الخميس، فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته لمواجهة فريق فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023 - 2024.

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا مساء أمس الأربعاء، لفرض التركيز على اللاعبين من أجل تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، كما اطمأن أيمن الرمادى على جاهزية كل اللاعبين خلال المباراتين الوديتين التي خاضهما بعد تأجيل مباراته مع الأهلى، والتي حقق فيهما الفوز على وادى دجلة بهدفين نظيفين، ثم الفوز على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألق لاعبى سيراميكا وجاهزيتهم لمواجهة فاركو الجمعة.

واستعاد سيراميكا خدمات كل من أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام اللذين غابا عن مواجهة الاتحاد، الأولى لعدم الجاهزية والثانى للإيقاف لتراكم الإنذارات.

وسقط فريق سيراميكا أمام فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.