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الأهلي يبحث مع كولر ملف انتقالات يناير خلال الأجندة الدولية

10/4/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة التى ستبدأ عقب مباراة الأسماعيلي بالدوري من أجل مناقشة عدة ملفات كروية معه ، يأتي في مقدمتها التدعيمات المُقترحة للفريق خلال إنتقالات يناير الشتوية.



ويرغب مسئولو الأهلي في الوقوف على رغبات كولر من أجل حسم هذا الملف سريعاً خاصة وأن الفريق خاض مباريات في الموسم الجديد وبدأت الرؤية تتضح بشأن إمكانية ضم صفقات جديدة للأهلي في بعض المراكز ام تأجيل هذا الأمر لإنتقالات الصيف وهو ما سيحسمه المدرب السويسري خلال جلسته المُرتقبة مع مسئولو القلعة الحمراء.



وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول رغبة الأهلي في تدعيم أكثر من مركز في الفريق يأتي في مقدمتها ، الجبهة اليُسرى في ظل إرتفاع سن علي معلول بجانب تدعيم مركز الدفاع.



يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لإستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الاحد المقبل بمواجهة الاسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل



وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.







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