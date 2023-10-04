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شيكابالا جاهز لدعم صفوف القلعة البيضاء أمام البنك الأهلى

10/4/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) بات محمود عبد الرازق "شيكابالا"
قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق عقب عودته
للتدريبات الجماعية بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية عقب مباراة أرتا سولار الجيبوتى الماضية فى إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بتأهل الأبيض لدور المجموعات.
واطمأن
الجهاز
الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على جاهزية شيكابالا البدنية والفنية الكاملة، للاستعانة به فى مباراة
البنك الأهلى المقبلة والمقرر لها
يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر
مسابقة دورى نايل.
وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.، كما خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران الثلاثاء، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية ، حيث شارك في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.



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