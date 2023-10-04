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دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي الانجليزي يفوز على لايبتسيغ الألماني 3 - 1

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 10 - (كونا) -- حقق الفريق الإنجليزي (مانشستر سيتي) اليوم الأربعاء فوزا بنتيجة 3اهداف لهدف على نظيره الألماني (لايبتسيغ) ضمن منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الدقيقة ال 27 عبر فيل فودن لينهي الشوط الأول بتقدم (ماشستر سيتي).
وفي الدقيقة ال 48 (لايبتسيغ) عبر البلجيكي لويس أوبيندا مسجلا هدف التعادل الا انه تمكن لاعب (مانشستر سيتي) جوليان الفاريز في الدقيقة ال 84 من تسجيل هدف الفوز للفريق الإنجليزي.
وفي الدقيقة ال 92 سجل الفريق الإنجليزي الهدف الثالث عبر جيرمي دوكو. (النهاية)

ع ن ج / ف ا س


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