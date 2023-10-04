دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي الانجليزي يفوز على لايبتسيغ الألماني 3 - 1

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 10 - (كونا) -- حقق الفريق الإنجليزي (مانشستر سيتي) اليوم الأربعاء فوزا بنتيجة 3اهداف لهدف على نظيره الألماني (لايبتسيغ) ضمن منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الدقيقة ال 27 عبر فيل فودن لينهي الشوط الأول بتقدم (ماشستر سيتي).
وفي الدقيقة ال 48 (لايبتسيغ) عبر البلجيكي لويس أوبيندا مسجلا هدف التعادل الا انه تمكن لاعب (مانشستر سيتي) جوليان الفاريز في الدقيقة ال 84 من تسجيل هدف الفوز للفريق الإنجليزي.
وفي الدقيقة ال 92 سجل الفريق الإنجليزي الهدف الثالث عبر جيرمي دوكو. (النهاية)
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