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دوري أبطال أوروبا: تعادل سلبي بين الألماني بوروسيا دورتموند ونظيره الإيطالي ميلانو

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 10 (كونا) -- انتهت اليوم الأربعاء مباراة الفريق الألماني (بوروسيا دورتموند) مع نظيره الإيطالي (ميلانو) بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وبهذا التعادل يقبع (بوروسيا دورتموند) في لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد (ميلانو) في المركز الثالث برصيد 2 و(باريس سانت جيرمان) في المركز الثالث برصيد 3 بينما يحتل (نيوكاسل) صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط. (ا لنهاية)

ع ن ج



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