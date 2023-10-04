دوري أبطال أوروبا: تعادل سلبي بين الألماني بوروسيا دورتموند ونظيره الإيطالي ميلانو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 10 (كونا) -- انتهت اليوم الأربعاء مباراة الفريق الألماني (بوروسيا دورتموند) مع نظيره الإيطالي (ميلانو) بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وبهذا التعادل يقبع (بوروسيا دورتموند) في لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد (ميلانو) في المركز الثالث برصيد 2 و(باريس سانت جيرمان) في المركز الثالث برصيد 3 بينما يحتل (نيوكاسل) صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط. (ا لنهاية)
ع ن ج
MENAFN04102023000071011013ID1107191976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.