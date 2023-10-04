قطر تهنئ المغرب بالفوز بتنظيم كأس العالم بكرة القدم 2030 وتتمنى فوز السعودية بتنظيم نسخة 2034

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 10 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الاربعاء عن ثقتها التامة في قدرة المغرب بما يملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من كأس العالم لكرة القدم عام 2030 كأول دولة في شمال إفريقيا وثاني دولة في العالم العربي.
وعبرت الخارجية القطرية في بيان عن الأمل بأن يتوج المنتخب المغربي بالبطولة بعد عروضه القوية في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها قطر في العام البماضي مهنئة المغرب ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة فوزها بحق الاستضافة المشتركة لنسخة 2030 مع اسبانيا والبرتغال.
كما رحبت قطر بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتزامها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034 معربة عن الأمل في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير ومشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
من جهته أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة ترغب في استضافة كأس العالم 2034. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN04102023000071011013ID1107191975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.