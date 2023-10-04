Thursday, 05 October 2023 07:16 GMT

قطر تهنئ المغرب بالفوز بتنظيم كأس العالم بكرة القدم 2030 وتتمنى فوز السعودية بتنظيم نسخة 2034

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 10 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الاربعاء عن ثقتها التامة في قدرة المغرب بما يملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من كأس العالم لكرة القدم عام 2030 كأول دولة في شمال إفريقيا وثاني دولة في العالم العربي.
وعبرت الخارجية القطرية في بيان عن الأمل بأن يتوج المنتخب المغربي بالبطولة بعد عروضه القوية في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها قطر في العام البماضي مهنئة المغرب ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة فوزها بحق الاستضافة المشتركة لنسخة 2030 مع اسبانيا والبرتغال.
كما رحبت قطر بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتزامها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034 معربة عن الأمل في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير ومشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
من جهته أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة ترغب في استضافة كأس العالم 2034. (النهاية)

س س س / ر ج



MENAFN04102023000071011013ID1107191975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث