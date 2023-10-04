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بلجيكا: إضرابات نقابية غدا وتوقعات باضطرابات في شبكة النقل العام

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4- 10 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأربعاء بأنه من المتوقع حدوث اضطرابات في شبكات النقل العام في أنحاء بلجيكا بسبب إضراب تنظمه النقابات العمالية غدا الخميس.
وتحتج النقابات العمالية البلجيكية على مشروع قانون قدمه وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن يمكن أن يفرض حظرا على التظاهر على ما يسمى "مثيري الشغب".
وقالت صحيفة بروكسل تايمز إن الحظر يهدف إلى منع الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الاحتجاجات من استخدام التظاهر كذريعة للعنف لكن يخشى أن يؤدي إلى حظر قضائي كامل على المظاهرات.
وسوف تتعطل خطوط الحافلات والترام والمترو طوال اليوم في بروكسل بسبب مشاركة بعض موظفيها في الاضراب.
وقال مطار بروكسل الدولي في بيان له "في الوقت الحالي نتوقع الحد الأدنى من مخاطر تعطيل عمليات المطار على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد حدوث تأخيرات طفيفة" وأنه سيبذل قصارى جهده لتفادي أي تعطيل. (النهاية)

ن خ / ه س ص



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