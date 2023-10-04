بلجيكا: إضرابات نقابية غدا وتوقعات باضطرابات في شبكة النقل العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4- 10 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأربعاء بأنه من المتوقع حدوث اضطرابات في شبكات النقل العام في أنحاء بلجيكا بسبب إضراب تنظمه النقابات العمالية غدا الخميس.
وتحتج النقابات العمالية البلجيكية على مشروع قانون قدمه وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن يمكن أن يفرض حظرا على التظاهر على ما يسمى "مثيري الشغب".
وقالت صحيفة بروكسل تايمز إن الحظر يهدف إلى منع الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الاحتجاجات من استخدام التظاهر كذريعة للعنف لكن يخشى أن يؤدي إلى حظر قضائي كامل على المظاهرات.
وسوف تتعطل خطوط الحافلات والترام والمترو طوال اليوم في بروكسل بسبب مشاركة بعض موظفيها في الاضراب.
وقال مطار بروكسل الدولي في بيان له "في الوقت الحالي نتوقع الحد الأدنى من مخاطر تعطيل عمليات المطار على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد حدوث تأخيرات طفيفة" وأنه سيبذل قصارى جهده لتفادي أي تعطيل. (النهاية)
ن خ / ه س ص
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