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وزير الدفاع الايطالي يستبعد استعادة أراضي أوكرانيا عسكريا

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 10 (كونا) -- استبعد وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء امكانية استعادة الأراضي الأوكرانية من الجيش الروسي عسكريا متوقعا أن يلجأ الطرفان الى الحوار في الربيع المقبل.
وقال كروزيتو خلال مشاركته في منتدى حول المدن انعقد في روما "لا أعتقد أن من الممكن عسكريا استعادة أوكرانيا أي استعادة الأراضيالوطنية بما في ذلك شبه جزيرة القرم من خلال الصراع وهزيمة روسيا".
وأضاف "أخشى من أن يعيق فصل الشتاء الأنشطة البرية بينما يزيد بشكل كبير أنشطة سلاح الجو الروسي" معربا عن "الآمل أنه في الربيع المقبل بمجرد استنفاد الهجمات المضادة من كلا الجانبين يمكن فتح محاولة للحوار" الدبلوماسي.
وحول ما أعلنه زميله وزير الخارجية أنطونيو تاياني من كييف أمس الأول عن الاعداد لارسال حزمة أسلحة ثامنة الى أوكرانيا علق كروزيتو "لاأستطيع الحديث عما إذا كانت هناك شحنة جديدة من الأسلحة من إيطاليا إلى أوكرانيا" موضحا أن اعداد حزم التسليح بناء على الطلبات وملاءمةتلبيتها و"نحن الآن نقوم بتقييم الطلبات".
كما اعتبر وزير الدفاع أن قرار وقف شحن الأسلحة الذي أعلنته بولندا" لا ينم عن "تصدع سياسي إنه صرير تقني-صناعي يحدث عند تجاوز حدا معينا يؤثر في القدرة على الدفاع عن النفس" مطمئنا أن ايطاليا لن تصل الى هذا الحد.
وقد أعلن نائب رئيسة وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين عن الاعداد لتقديم حزمة ثامنة من الأسلحة الى أوكرانيا مؤكدا استمرار ايطاليا في دعم كييف خلال رئاستها المقبلة لمجموعة (جي7). (النهاية)

م ن / ه س ص



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