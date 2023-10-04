وزير الدفاع الايطالي يستبعد استعادة أراضي أوكرانيا عسكريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 10 (كونا) -- استبعد وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء امكانية استعادة الأراضي الأوكرانية من الجيش الروسي عسكريا متوقعا أن يلجأ الطرفان الى الحوار في الربيع المقبل.
وقال كروزيتو خلال مشاركته في منتدى حول المدن انعقد في روما "لا أعتقد أن من الممكن عسكريا استعادة أوكرانيا أي استعادة الأراضيالوطنية بما في ذلك شبه جزيرة القرم من خلال الصراع وهزيمة روسيا".
وأضاف "أخشى من أن يعيق فصل الشتاء الأنشطة البرية بينما يزيد بشكل كبير أنشطة سلاح الجو الروسي" معربا عن "الآمل أنه في الربيع المقبل بمجرد استنفاد الهجمات المضادة من كلا الجانبين يمكن فتح محاولة للحوار" الدبلوماسي.
وحول ما أعلنه زميله وزير الخارجية أنطونيو تاياني من كييف أمس الأول عن الاعداد لارسال حزمة أسلحة ثامنة الى أوكرانيا علق كروزيتو "لاأستطيع الحديث عما إذا كانت هناك شحنة جديدة من الأسلحة من إيطاليا إلى أوكرانيا" موضحا أن اعداد حزم التسليح بناء على الطلبات وملاءمةتلبيتها و"نحن الآن نقوم بتقييم الطلبات".
كما اعتبر وزير الدفاع أن قرار وقف شحن الأسلحة الذي أعلنته بولندا" لا ينم عن "تصدع سياسي إنه صرير تقني-صناعي يحدث عند تجاوز حدا معينا يؤثر في القدرة على الدفاع عن النفس" مطمئنا أن ايطاليا لن تصل الى هذا الحد.
وقد أعلن نائب رئيسة وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين عن الاعداد لتقديم حزمة ثامنة من الأسلحة الى أوكرانيا مؤكدا استمرار ايطاليا في دعم كييف خلال رئاستها المقبلة لمجموعة (جي7). (النهاية)
م ن / ه س ص
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