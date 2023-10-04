(ايسيسكو) تهنئ المغرب بالفوز باستضافة كأس العالم في 2030

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 10 (كونا) -- اعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الاربعاء عن تهنئتها للمغرب بفوز ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال بحق تنظيم كأس العالم في كرة القدم لعام 2030.
واشادت (ايسيسكو) في بيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة في سبيل استثمار الرياضة وخاصة كرة القدم لتحقيق التنمية المستدامة معتبرة أن مشاركة المغرب في تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم تمثل فرصة لترسيخ قيم التعايش والسلام وتقديم الصورة الناصعة لثقافة وحضارة دول العالم الإسلامي أمام شعوب العالم.
واكدت المنظمة استعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى المغرب لتحقيق النجاح المنشود في تنظيم كأس العالم 2030 والتعريف بالموروث الثقافي التاريخي المميز للمملكة.
واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق اليوم عن اختيار المغرب واسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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