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(ايسيسكو) تهنئ المغرب بالفوز باستضافة كأس العالم في 2030

10/4/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 10 (كونا) -- اعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الاربعاء عن تهنئتها للمغرب بفوز ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال بحق تنظيم كأس العالم في كرة القدم لعام 2030.
واشادت (ايسيسكو) في بيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة في سبيل استثمار الرياضة وخاصة كرة القدم لتحقيق التنمية المستدامة معتبرة أن مشاركة المغرب في تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم تمثل فرصة لترسيخ قيم التعايش والسلام وتقديم الصورة الناصعة لثقافة وحضارة دول العالم الإسلامي أمام شعوب العالم.
واكدت المنظمة استعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى المغرب لتحقيق النجاح المنشود في تنظيم كأس العالم 2030 والتعريف بالموروث الثقافي التاريخي المميز للمملكة.
واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق اليوم عن اختيار المغرب واسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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