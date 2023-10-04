البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2034

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 10 (كونا) -- اعربت مملكة البحرين اليوم الاربعاء عن ترحيبها بنية المملكة العربية السعودية الشقيقة الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 وثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ومواصلة دورها القيادي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعم مملكة البحرين الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين واعتزازا بما تشهده من إنجازات تنموية وحضارية وسجلها المشرف في استضافة فعاليات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة.
وأشادت الوزارة بما تتمتع به السعودية من إرث حضاري وثقافي عريق وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس ومبادراتها الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب وتطلعها بجدارة لاحتضان (إكسبو الرياض الدولي 2030) متمنية للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والازدهار.
وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في وقت سابق اليوم نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة مؤكدا أن هذه الرغبة انعكاس لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات مما جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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