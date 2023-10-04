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البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2034

10/4/2023 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 10 (كونا) -- اعربت مملكة البحرين اليوم الاربعاء عن ترحيبها بنية المملكة العربية السعودية الشقيقة الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 وثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ومواصلة دورها القيادي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعم مملكة البحرين الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين واعتزازا بما تشهده من إنجازات تنموية وحضارية وسجلها المشرف في استضافة فعاليات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة.
وأشادت الوزارة بما تتمتع به السعودية من إرث حضاري وثقافي عريق وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس ومبادراتها الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب وتطلعها بجدارة لاحتضان (إكسبو الرياض الدولي 2030) متمنية للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والازدهار.
وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في وقت سابق اليوم نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة مؤكدا أن هذه الرغبة انعكاس لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات مما جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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