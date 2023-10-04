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البحرين تهنئ المغرب بفوزه مع إسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030

10/4/2023 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 10 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني اليوم الاربعاء عن تهاني البحرين للمغرب الشقيق على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كالترشيح الوحيد لتنظيم كأس العالم في كرة القدم 2030.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية ان الزياني اعرب خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمغرب ناصر بوريطة عن تمنياته للمغرب وشعبه دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
من جانبه أعرب بوريطة عن شكره وتقديره لوزير الخارجية البحريني على تهانيه وتمنياته للبحرين بمزيد التقدم والازدهار مشيدا بما يربط بين البلدين والشعبين من أواصر الأخوة والمحبة. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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