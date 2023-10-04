البحرين تهنئ المغرب بفوزه مع إسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 10 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني اليوم الاربعاء عن تهاني البحرين للمغرب الشقيق على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كالترشيح الوحيد لتنظيم كأس العالم في كرة القدم 2030.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية ان الزياني اعرب خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمغرب ناصر بوريطة عن تمنياته للمغرب وشعبه دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
من جانبه أعرب بوريطة عن شكره وتقديره لوزير الخارجية البحريني على تهانيه وتمنياته للبحرين بمزيد التقدم والازدهار مشيدا بما يربط بين البلدين والشعبين من أواصر الأخوة والمحبة. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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