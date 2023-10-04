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الرئيس الأوكراني يحث الحلفاء على مواصلة دعم بلاده في حربها

10/4/2023 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم الأربعاء الدولة الحليفة على مواصلة تقديم الدعم الشامل لبلاده في الحرب ورفض أي حل سلمي لا تقبل به كييف التي تراهن على انتصارها على روسيا.
جاء ذلك في مداخلة متلفزة مع الرئيس الأوكراني في احتفال بذكرى انطلاق قناة (سكاي نيوز) الاخبارية الايطالية وذلك في معرض حديثه عن الوضع الميداني مع تعثر الهجوم المضاد الأوكراني والصعوبات المنتظرة بحلول فصل الشتاء في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال زيلنسكي "اننا نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تصبح هذه الحرب الأخيرة ليس فقط في أوكرانيا ولكن في كل العالم لضمان احترام السلامة الإقليمية وحياة الناس".
وبشأن امكانية تراجع الدعم الغربي لكييف شدد الرئيس الأوكراني على أنه "من المهم ألا يكون حلفاؤنا متعبين وأن يكون لديهم الدافع بنفس الطريقة التي نتحرك بها" مضيفا "إننا نقاوم ونريد أن تثق شعوب مختلف الدول بقادتها". (النهاية)

م ن / ر ج



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