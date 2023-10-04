الرئيس الأوكراني يحث الحلفاء على مواصلة دعم بلاده في حربها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم الأربعاء الدولة الحليفة على مواصلة تقديم الدعم الشامل لبلاده في الحرب ورفض أي حل سلمي لا تقبل به كييف التي تراهن على انتصارها على روسيا.
جاء ذلك في مداخلة متلفزة مع الرئيس الأوكراني في احتفال بذكرى انطلاق قناة (سكاي نيوز) الاخبارية الايطالية وذلك في معرض حديثه عن الوضع الميداني مع تعثر الهجوم المضاد الأوكراني والصعوبات المنتظرة بحلول فصل الشتاء في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال زيلنسكي "اننا نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تصبح هذه الحرب الأخيرة ليس فقط في أوكرانيا ولكن في كل العالم لضمان احترام السلامة الإقليمية وحياة الناس".
وبشأن امكانية تراجع الدعم الغربي لكييف شدد الرئيس الأوكراني على أنه "من المهم ألا يكون حلفاؤنا متعبين وأن يكون لديهم الدافع بنفس الطريقة التي نتحرك بها" مضيفا "إننا نقاوم ونريد أن تثق شعوب مختلف الدول بقادتها". (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN04102023000071011013ID1107191969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.