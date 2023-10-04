موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - المملكة العربية السعودية تعلن عن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2034 وفق خطة شاملة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 انعكاس لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات.
جنيف - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن عن اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
إسلام أباد - مقتل شخصين على الأقل أحدهما طفل وإصابة آخر عندما فتح جندي أفغاني كان على الحدود مع باكستان النار عشوائيا على المارة في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.
لندن - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تراجع حكومته عن تنفيذ مشروع كبير للقطارات السريعة بين مدينتي برمينغهام ومانشستر ويقول إن التخلي عن الشق الثاني من المشروع الذي يربط العاصمة لندن بمدينة مانشستر مرورا بمدينة (برمينغهام) سيوفر على خزينة الدولة 36 مليار جنيه إسترليني. (النهاية) ر ج
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