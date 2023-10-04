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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

10/4/2023 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - المملكة العربية السعودية تعلن عن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2034 وفق خطة شاملة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 انعكاس لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات.
جنيف - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن عن اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
إسلام أباد - مقتل شخصين على الأقل أحدهما طفل وإصابة آخر عندما فتح جندي أفغاني كان على الحدود مع باكستان النار عشوائيا على المارة في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

لندن - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعلن تراجع حكومته عن تنفيذ مشروع كبير للقطارات السريعة بين مدينتي برمينغهام ومانشستر ويقول إن التخلي عن الشق الثاني من المشروع الذي يربط العاصمة لندن بمدينة مانشستر مرورا بمدينة (برمينغهام) سيوفر على خزينة الدولة 36 مليار جنيه إسترليني. (النهاية) ر ج

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