روسيا تدعو لمراقبة البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا

روسيا تدعو لمراقبة البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا
التاريخ
10/4/2023 11:28:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 تشرين الأول (بترا)- دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة:"في سياق الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، يجب مراقبة تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ ه ح
04/10/2023 23:41:03
MENAFN04102023000117011021ID1107191967
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