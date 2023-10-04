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روسيا تدعو لمراقبة البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا

10/4/2023 11:28:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 تشرين الأول (بترا)- دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة:"في سياق الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، يجب مراقبة تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ ه ح
04/10/2023 23:41:03

MENAFN04102023000117011021ID1107191967

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