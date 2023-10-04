روسيا تدعو لمراقبة البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 4 تشرين الأول (بترا)- دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة:"في سياق الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، يجب مراقبة تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا".

--(بترا)

س ح/أز/ ه ح

04/10/2023 23:41:03

