إطلاق مبادرة التفاحة الحمراء للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الأول(بترا)- أطلق أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن أربد الغربي والشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، مبادرة "التفاحة الحمراء" للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا بمستشفى الأميرة رحمة التعليمي.
وقال مدير المستشفى، الدكتور زيدون الشرمان، خلال الاحتفال، بحضور مدير شرطة محافظة إربد العميد عمر الكساسبة مندوبا عن قائد أمن إقليم الشمال، إن وزارة الصحة كانت وما زالت تولي جل اهتمامها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتحصين المواطنين والأطفال من الأمراض ومعالجة الأمراض المزمنة منها، إذ واظبت الوزارة على توعية المجتمع ونشر الوعي الصحي لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة ستستمر بتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضى الثلاسيميا للأردنيين وللاجئين السوريين المقيمين على أرض المملكة.
وقالت مديرة بنك الدم لإقليم الشمال، الدكتورة دعاء الطاهات، إن تنفيذ هذه المبادرات والحملات السنوية للتبرع بالدم يأتي ترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لجهاز الأمن العام والعلاقة المميزة والدور الوطني له في تسخير إمكانياته كافة في خدمة المجتمع المحلي.
وأضافت أن التبرع بالدم يمثل إسهامًا مهما في المجتمع ويحمل فوائد كبيرة للمرضى والباحثين والمتبرعين أنفسهم، إضافة إلى أن التبرع بالدم فرصة للمتبرع للمساهمة في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، حيث يشعر المتبرعون بالرضا النفسي والفخر لمساهمتهم في إنقاذ حياة الناس والمساعدة في تحسين صحة الآخرين.
من جهتها، قالت رئيسة قسم الثلاسيميا الدكتورة بالمستشفى، الدكتورة مها عبيدات، إن مبادرة التبرع بالدم يُعتبر عملًا إنسانيًا رائعًا يمكن لأي شخص القيام به للمساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية والإسهام في إنقاذ الأرواح.
بدوره، دعا العميد الكساسبة الجميع للمشاركة في الحملة والتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه الخطوة البسيطة يمكنها أن تنقذ حياة إنسان وتقدم فرصة ثانية للعديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الدم في حالات الطوارئ.
وأضاف أن جهاز الأمن العام يلعب دورًا فعالًا في خدمة المجتمع، وأن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الأمن العام والمواطنين، مؤكدا أن التبرع بالدم يعد واجبًا إنسانيًا يمكن للجميع المساهمة فيه، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعي.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
04/10/2023 23:20:29
MENAFN04102023000117011021ID1107191965
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