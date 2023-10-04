إطلاق مبادرة التفاحة الحمراء للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الأول(بترا)- أطلق أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن أربد الغربي والشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، مبادرة "التفاحة الحمراء" للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا بمستشفى الأميرة رحمة التعليمي.

وقال مدير المستشفى، الدكتور زيدون الشرمان، خلال الاحتفال، بحضور مدير شرطة محافظة إربد العميد عمر الكساسبة مندوبا عن قائد أمن إقليم الشمال، إن وزارة الصحة كانت وما زالت تولي جل اهتمامها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتحصين المواطنين والأطفال من الأمراض ومعالجة الأمراض المزمنة منها، إذ واظبت الوزارة على توعية المجتمع ونشر الوعي الصحي لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة ستستمر بتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضى الثلاسيميا للأردنيين وللاجئين السوريين المقيمين على أرض المملكة.

وقالت مديرة بنك الدم لإقليم الشمال، الدكتورة دعاء الطاهات، إن تنفيذ هذه المبادرات والحملات السنوية للتبرع بالدم يأتي ترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لجهاز الأمن العام والعلاقة المميزة والدور الوطني له في تسخير إمكانياته كافة في خدمة المجتمع المحلي.

وأضافت أن التبرع بالدم يمثل إسهامًا مهما في المجتمع ويحمل فوائد كبيرة للمرضى والباحثين والمتبرعين أنفسهم، إضافة إلى أن التبرع بالدم فرصة للمتبرع للمساهمة في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، حيث يشعر المتبرعون بالرضا النفسي والفخر لمساهمتهم في إنقاذ حياة الناس والمساعدة في تحسين صحة الآخرين.

من جهتها، قالت رئيسة قسم الثلاسيميا الدكتورة بالمستشفى، الدكتورة مها عبيدات، إن مبادرة التبرع بالدم يُعتبر عملًا إنسانيًا رائعًا يمكن لأي شخص القيام به للمساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية والإسهام في إنقاذ الأرواح.

بدوره، دعا العميد الكساسبة الجميع للمشاركة في الحملة والتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه الخطوة البسيطة يمكنها أن تنقذ حياة إنسان وتقدم فرصة ثانية للعديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الدم في حالات الطوارئ.

وأضاف أن جهاز الأمن العام يلعب دورًا فعالًا في خدمة المجتمع، وأن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الأمن العام والمواطنين، مؤكدا أن التبرع بالدم يعد واجبًا إنسانيًا يمكن للجميع المساهمة فيه، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعي.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

04/10/2023 23:20:29

