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اختتام مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة

10/4/2023 11:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اختتم في عمّان، اليوم الأربعاء، مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، والذي نظمته القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول الأعضاء والشركاء في الحلف.

ويهدف المؤتمر، الذي استمر يومين، إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لتعزيز قدرات الأردن وشركاء الناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارة الذخيرة.

ويأتي المؤتمر الذي نظمته القوات المسلحة الأردنية وفريق بناء القدرات الدفاعية، التابع لقيادة حلف الناتو، لتبادل الخبرات والتجارب، وتحديد التحديات والاحتياجات المشتركة، والحلول الممكنة لمكافحة خطر التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة العابرة للحدود، إضافةً إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة.

وفي نهاية المؤتمر، عبّر نائب مساعد أمين حلف الناتو للشؤون السياسية خافير كولومينا عن شكره للأردن وللقوات المسلحة الأردنية على استضافتها للمؤتمر الذي يعتبر محط اهتمام لجميع الدول المشاركة.



--(بترا)


ل م/أز/ هـ ح

04/10/2023 23:18:26

MENAFN04102023000117011021ID1107191964

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