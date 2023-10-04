وزير السياحة يفتتح معرض الأردن مملكة الزمان بمقر اليونسكو في باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، بحضور المديرة العامة لليونسكو في باريس اودري أزولاي، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، اليوم الأربعاء، معرض "الأردن مملكة الزمان" في مقر المنظمة الدولية "اليونسكو" في باريس.
ويضم المعرض الذي جاء بتنظيم من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، صور فوتوغرافية لمواقع أثرية أردنية تحكي قصة الأردن مملكة الزمان وأرض الحضارات.
وبحسب بيان للدائرة، قال الوزير القيسي إن هذه المجموعة من الصور، تُشكل إطلالة على تراث الأردن الحضاري، الذي شكل بداية الحضارة الإنسانية، والذي يتمتع بسمعة حضارية وسياحية فريدة خاصة.
بدوره، قال بلعاوي إن معرض مملكة الزمان يُعد انطلاقة عالمية تقودها وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة للتعريف بهوية الأردن التاريخية والحضارية.
ويضم المعرض نسخا رائعة نفذها فنانون وحرفيون للوحات فسيفسائية، تمثل مدنا أردنية من كنيسة القديس اسطفان بموقع أم الرصاص الذي يُعد احد مواقع التراث العالمي، إلى جانب نسخ عن قطع أثرية أردنية من عمان تشكل أهم مساهمات وإبداعات العمانيين الحضارية والفنية.
وحضر افتتاح المعرض السفيرة الأردنية في فرنسا لينا الحديد، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، والمستشار بوزارة السياحة هشام العبادي، وفريق السفارة الأردنية في باريس.
(بترا)
ح خ/أز/ هـ ح
04/10/2023 23:16:14
MENAFN04102023000117011021ID1107191963
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