وزير السياحة يفتتح معرض الأردن مملكة الزمان بمقر اليونسكو في باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، بحضور المديرة العامة لليونسكو في باريس اودري أزولاي، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، اليوم الأربعاء، معرض "الأردن مملكة الزمان" في مقر المنظمة الدولية "اليونسكو" في باريس.

ويضم المعرض الذي جاء بتنظيم من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، صور فوتوغرافية لمواقع أثرية أردنية تحكي قصة الأردن مملكة الزمان وأرض الحضارات.

وبحسب بيان للدائرة، قال الوزير القيسي إن هذه المجموعة من الصور، تُشكل إطلالة على تراث الأردن الحضاري، الذي شكل بداية الحضارة الإنسانية، والذي يتمتع بسمعة حضارية وسياحية فريدة خاصة.

بدوره، قال بلعاوي إن معرض مملكة الزمان يُعد انطلاقة عالمية تقودها وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة للتعريف بهوية الأردن التاريخية والحضارية.

ويضم المعرض نسخا رائعة نفذها فنانون وحرفيون للوحات فسيفسائية، تمثل مدنا أردنية من كنيسة القديس اسطفان بموقع أم الرصاص الذي يُعد احد مواقع التراث العالمي، إلى جانب نسخ عن قطع أثرية أردنية من عمان تشكل أهم مساهمات وإبداعات العمانيين الحضارية والفنية.

وحضر افتتاح المعرض السفيرة الأردنية في فرنسا لينا الحديد، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، والمستشار بوزارة السياحة هشام العبادي، وفريق السفارة الأردنية في باريس.

(بترا)

ح خ/أز/ هـ ح

04/10/2023 23:16:14