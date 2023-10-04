حملة تشجير في الحدائق العامة بالرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 4 تشرين الأول (بترا)- نفذت بلدية الرصيفة، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع شركة زين الأردن حملة تشجير داخل حديقتي الطفل في الحسين والأمير حسين في حي الفاخورة، بمشاركة كوادر دائرة الحدائق والمتنزهات في البلدية وعدد من متطوعي شركة زين.
وقال رئيس البلدية شادي الزيناتي، إن الحملة تشمل على زراعة أكثر من 200 شجرة حرجية؛ بهدف إعادة تأهيل الحدائق العامة كونها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتشكل متنفسا لأهالي اللواء.
وبين أن البلدية تسعى للتوسع في أعمال التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء في المدينة لتحسين المظهر الجمالي والمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء من خلال أعمال التشجير، مثمنا دور شركة زين الأردن ومساهمتها في هذه المبادرة التي تعد أنموذجا في الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
ودعا الزيناتي المواطنين إلى لمحافظة على هذه الثروة البيئية المهمة للمدينة وعدم الاعتداء عليها لتبقى للأجيال القادة ليستفيدوا منها ويتحصلوا على الفائدة المرجوة منها.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
04/10/2023 23:09:01
MENAFN04102023000117011021ID1107191961
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