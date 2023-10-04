حملة تشجير في الحدائق العامة بالرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 4 تشرين الأول (بترا)- نفذت بلدية الرصيفة، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع شركة زين الأردن حملة تشجير داخل حديقتي الطفل في الحسين والأمير حسين في حي الفاخورة، بمشاركة كوادر دائرة الحدائق والمتنزهات في البلدية وعدد من متطوعي شركة زين.

وقال رئيس البلدية شادي الزيناتي، إن الحملة تشمل على زراعة أكثر من 200 شجرة حرجية؛ بهدف إعادة تأهيل الحدائق العامة كونها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتشكل متنفسا لأهالي اللواء.

وبين أن البلدية تسعى للتوسع في أعمال التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء في المدينة لتحسين المظهر الجمالي والمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء من خلال أعمال التشجير، مثمنا دور شركة زين الأردن ومساهمتها في هذه المبادرة التي تعد أنموذجا في الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

ودعا الزيناتي المواطنين إلى لمحافظة على هذه الثروة البيئية المهمة للمدينة وعدم الاعتداء عليها لتبقى للأجيال القادة ليستفيدوا منها ويتحصلوا على الفائدة المرجوة منها.

--(بترا)





رن/أز/ هـ ح

04/10/2023 23:09:01