إخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها في مدينة الحسين الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإخلاء الطفلة جنى الحنجوري، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة لاستكمال علاجها في مدينة الحسين الطبية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية المستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم.
وبين التقرير الطبي لحالة المريضة الوارد من المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76، بأنها تعاني من استسقاء دماغي وتوسع في حجرات الدماغ، وآلام شديدة في الرأس والبطن وضعف في النمو.
ووصلت الطفلة إلى مدينة الحسين الطبية واستقبلها فريق طبي متخصص لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها.
من جهتهم، عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
04/10/2023 23:11:46
MENAFN04102023000117011021ID1107191960
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