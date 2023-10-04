إخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها في مدينة الحسين الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإخلاء الطفلة جنى الحنجوري، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة لاستكمال علاجها في مدينة الحسين الطبية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية المستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم.

وبين التقرير الطبي لحالة المريضة الوارد من المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76، بأنها تعاني من استسقاء دماغي وتوسع في حجرات الدماغ، وآلام شديدة في الرأس والبطن وضعف في النمو.

ووصلت الطفلة إلى مدينة الحسين الطبية واستقبلها فريق طبي متخصص لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها.

من جهتهم، عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

04/10/2023 23:11:46