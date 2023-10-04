السفارة الألمانية تحتفل بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن وذكرى يوم الوحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أقامت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية حفلا بمناسبة مرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والأردن وذكرى يوم الوحدة الألمانية، استضافه السفير الألماني في المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال كضيف شرف.
وأكد سموه، في كلمة له خلال الحفل، الذي حضرته سمو الأميرة ثروت الحسن، أهمية العلاقات الأردنية الألمانية التاريخية والعميقة والمبنية على الاحترام المتبادل.
وأشار سموه إلى الجهود المشتركة والملحوظة، التي بُذلت على مدى السنوات السبعين الماضية، في مجالات متنوعة في العلوم والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والتبادل الكفاءات والخبرات، التي تعد خطوات مهمة وفعّالة نحو تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
كما دعا سموه إلى استدامة الشراكات الأكاديمية بين البلدين، لتنمية التعاون المتبادل بين الثقافتين.
بدوره، شكر السفير الألماني، الدكتور بيرترام فون مولتكه، الأردن على سبعين عامًا من الصداقة والتعاون وكذلك على الدور البارز الذي يواصل الأردن اتخاذه في المنطقة ودوليًا، واصفا العلاقات الثنائية مع الأردن بأنها استراتيجية وتقوم على المصالح والقيم المشتركة.
وسلّط السفير فون مولتكه الضوء على الذكرى السنوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين لهذا العام.
وقال: "سبعون عامًا من العلاقات الدبلوماسية أظهرت أن ألمانيا والأردن يمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض في أوقات الحاجة، و أن نطاق مصالحنا المشتركة ينعكس في نطاق وحجم تعاوننا؛ فقد تعهّدتْ ألمانيا بتقديم حوالي 600 مليون يورو من المساعدات في عام 2022 وحده، ما يجعلها ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن".
وأكّد السفير التزامه بتطوير العلاقات الألمانية الأردنية القوية، وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة الخضراء وغيرها.
وفي معرض حديثه عن سقوط جدار برلين، والذي يمثّل انتهاء التقسيم الإقليمي لأوروبا، أشار السفير فون مولتكه إلى أنه "مثلما لم يكن من الممكن إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 دون مساعدة حلفائنا، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقف جنبًا إلى جنب لحماية النظام الدولي."
--(بترا)
أز/هـ ح
04/10/2023 23:08:05
MENAFN04102023000117011021ID1107191959
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