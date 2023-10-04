السفارة الألمانية تحتفل بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن وذكرى يوم الوحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أقامت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية حفلا بمناسبة مرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والأردن وذكرى يوم الوحدة الألمانية، استضافه السفير الألماني في المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال كضيف شرف.

وأكد سموه، في كلمة له خلال الحفل، الذي حضرته سمو الأميرة ثروت الحسن، أهمية العلاقات الأردنية الألمانية التاريخية والعميقة والمبنية على الاحترام المتبادل.

وأشار سموه إلى الجهود المشتركة والملحوظة، التي بُذلت على مدى السنوات السبعين الماضية، في مجالات متنوعة في العلوم والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والتبادل الكفاءات والخبرات، التي تعد خطوات مهمة وفعّالة نحو تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

كما دعا سموه إلى استدامة الشراكات الأكاديمية بين البلدين، لتنمية التعاون المتبادل بين الثقافتين.

بدوره، شكر السفير الألماني، الدكتور بيرترام فون مولتكه، الأردن على سبعين عامًا من الصداقة والتعاون وكذلك على الدور البارز الذي يواصل الأردن اتخاذه في المنطقة ودوليًا، واصفا العلاقات الثنائية مع الأردن بأنها استراتيجية وتقوم على المصالح والقيم المشتركة.

وسلّط السفير فون مولتكه الضوء على الذكرى السنوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين لهذا العام.

وقال: "سبعون عامًا من العلاقات الدبلوماسية أظهرت أن ألمانيا والأردن يمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض في أوقات الحاجة، و أن نطاق مصالحنا المشتركة ينعكس في نطاق وحجم تعاوننا؛ فقد تعهّدتْ ألمانيا بتقديم حوالي 600 مليون يورو من المساعدات في عام 2022 وحده، ما يجعلها ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن".

وأكّد السفير التزامه بتطوير العلاقات الألمانية الأردنية القوية، وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة الخضراء وغيرها.

وفي معرض حديثه عن سقوط جدار برلين، والذي يمثّل انتهاء التقسيم الإقليمي لأوروبا، أشار السفير فون مولتكه إلى أنه "مثلما لم يكن من الممكن إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 دون مساعدة حلفائنا، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقف جنبًا إلى جنب لحماية النظام الدولي."

--(بترا)





أز/هـ ح









04/10/2023 23:08:05