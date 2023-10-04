الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 4 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن في شمال غرب تاباتول، في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مشدداً على موقف المملكة الرافض لأشكال العنف والإرهاب كافة، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
04/10/2023 22:57:41
MENAFN04102023000117011021ID1107191958
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