الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 4 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن في شمال غرب تاباتول، في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مشدداً على موقف المملكة الرافض لأشكال العنف والإرهاب كافة، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/أز/ هـ ح

04/10/2023 22:57:41