MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل إطلاق منتدى العواصم البيئية، والذي عقد بحضور السفيرة الأميركية يائل لمبرت وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من أنحاء العالم.

ويهدف المنتدى، الذي جرى إطلاقه في مبنى مركز الحسين الثقافي برعاية مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، إلى تعزيز وتنظيم جهود البعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية في دعم قطاع البيئة من خلال تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير في الأردن، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية في عمان، ومكافحة آثار التغير المناخي.

وتعتبر شراكة الأمانة مع البعثات الدبلوماسية في منتدى العواصم البيئية فرصة لجعل مدينة عمان أول عاصمة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالميا بعد العاصمة واشنطن، بانكوك، باريس وروما، من خلال العمل المشترك والتعاون مع المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية.

ورحب الملكاوي بالعمل المشترك مع المجتمع الدبلوماسي وتوحيد الجهود في سبيل حماية البيئة في مدينة عمان.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة والممارسات الخضراء، التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه مدينة عمان، وأبرزها التغير المناخي.

وقال إن الأمانة تسعى للوصول إلى مدينة مستدامة من خلال خطة عمل عمان مدينة خضراء والتي جرى إعدادها استكمالاً لاستراتيجية منعة عمان وخطة التغير المناخي، إضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030.

بدورها، قالت السفيرة الأميركية إن عقد هذا المنتدى يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لإيجاد حلول للتحديات البيئية ومساعدة العواصم على تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز جهود التخضير.

وتخلل إطلاق المنتدى التوقيع على وثيقة تعهد من العاصمة عمان مع السفارات والهيئات الدبلوماسية والتي تعتبر بمثابة اتفاق ينص على التزام المشاركين بحماية الصحة العامة والبيئة الطبيعية في المدينة وتعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع إعادة التدوير والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى تبني مبادرات تخضير أخرى مثل تنظيف الحدائق وزراعة الأشجار وإنشاء المزيد من المساحات الخضراء لجعل عمان المدينة الأكثر استدامة في الأردن.

والتزمت بوثيقة التعهد كل من الولايات المتحدة بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية إلى جانب السفارات التابعة لكل من أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد وأوكرانيا.

يشار إلى أن منتدى العواصم البيئية هو مبادرة عالمية أطلقت لأول مرة عام 2010 في واشنطن العاصمة، تقودها سفارات الولايات المتحدة، بالشراكة مع منظمات دبلوماسية وشبكات دولية، بهدف معالجة التحديات البيئية العالمية ودعم أهداف الاستدامة في العواصم المضيفة.

--(بترا)





ع ع/أز/ هـ ح

04/10/2023 22:43:51