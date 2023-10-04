الإغاثة الدولية تفتتح توسعة مركز صحي الخالدية الشامل في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 4 تشرين الأول (بترا )- افتتحت منظمة الإغاثة الدولية، اليوم الأربعاء، التوسعة الجديدة لمركز صحي الخالدية الشامل في محافظة المفرق، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.
وقالت مديرة منظمة الإغاثة الدولية في الأردن، نيفيدتا مونجا، إن توسعة مركز صحي الخالدية الشامل يأتي استمرارا لدعم المنظمة لتعزيز قدرة القطاع الصحي في الأردن، مشيرة إلى التزام منظمة الإغاثة الدولية بدعم قطاع الصحة العامة في الأردن .
وبينت أنه استفاد ما يقارب 120 ألف شخص من خلال مشاريع المنظمة الصحية في المملكة منذ عام 2019ن وبالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدة الاستمرار لمواصلة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية ودعم القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل للأردنيين واللاجئين في المملكة.
بدوره، قال مدير صحة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، إن التوسعة الجديدة لمركز صحي الخالدية الشامل من شأنها المساهمة بتقديم خدمات صحية مثلى للمواطنين في المنطقة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 60 ألف شخص من الأردنيين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات الصحية لحوالي 5500 مريض شهريًا.
وأشاد مكاحلة بالشراكة والتعاون الممتدة مع منظمة الإغاثة الدولية، لافتا إلى أن هذه التوسعة سترفع من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.
وأوضح منسق قطاع الصحة في منظمة الإغاثة الدولية، لؤي ابو سمور، أن شراكة لجنة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة في الأردن ثابتة وطويلة الأمد، مشيرا إلى انخراط المنظمة في العديد من الخطط الممتدة لسنوات لتعزيز الأنظمة الصحية في مرافق الصحة عامة، وخصوصاً في المنطقة الشمالية من المملكة.
--(بترا)
ه ق/أز
04/10/2023 22:22:02
MENAFN04102023000117011021ID1107191956
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