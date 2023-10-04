الإغاثة الدولية تفتتح توسعة مركز صحي الخالدية الشامل في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 4 تشرين الأول (بترا )- افتتحت منظمة الإغاثة الدولية، اليوم الأربعاء، التوسعة الجديدة لمركز صحي الخالدية الشامل في محافظة المفرق، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.

وقالت مديرة منظمة الإغاثة الدولية في الأردن، نيفيدتا مونجا، إن توسعة مركز صحي الخالدية الشامل يأتي استمرارا لدعم المنظمة لتعزيز قدرة القطاع الصحي في الأردن، مشيرة إلى التزام منظمة الإغاثة الدولية بدعم قطاع الصحة العامة في الأردن .

وبينت أنه استفاد ما يقارب 120 ألف شخص من خلال مشاريع المنظمة الصحية في المملكة منذ عام 2019ن وبالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدة الاستمرار لمواصلة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية ودعم القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل للأردنيين واللاجئين في المملكة.

بدوره، قال مدير صحة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، إن التوسعة الجديدة لمركز صحي الخالدية الشامل من شأنها المساهمة بتقديم خدمات صحية مثلى للمواطنين في المنطقة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 60 ألف شخص من الأردنيين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات الصحية لحوالي 5500 مريض شهريًا.

وأشاد مكاحلة بالشراكة والتعاون الممتدة مع منظمة الإغاثة الدولية، لافتا إلى أن هذه التوسعة سترفع من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وأوضح منسق قطاع الصحة في منظمة الإغاثة الدولية، لؤي ابو سمور، أن شراكة لجنة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة في الأردن ثابتة وطويلة الأمد، مشيرا إلى انخراط المنظمة في العديد من الخطط الممتدة لسنوات لتعزيز الأنظمة الصحية في مرافق الصحة عامة، وخصوصاً في المنطقة الشمالية من المملكة.

--(بترا)

ه ق/أز

04/10/2023 22:22:02