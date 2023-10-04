انطلاق فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للعمليات الطبية الريادية في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة الهام خريسات، مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، المؤتمر الترويجي الثاني للعمليات الطبية الريادية في الأردن.
وجرى خلال المؤتمر استعراض ومناقشة 20 عملية طبية ريادية أجراها عدد من الأطباء الأردنيين خلال العامين 2022 و2023، وجرى تسليط الضوء على التقدم والتطور الذي يتمتع به القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص، وجاهزية هذا القطاع لاستقطاب للسياحة العلاجية.
وقالت خريسات إن السياحة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، تستقطب منذ عقود العديد من المرضى، ومن مختلف الدول بغية تلقيهم العلاج في الصروح الطبية المتميزة، بفضل توفر الإمكانات والاختصاصات الطبية، وجودة الخدمات المقدمة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنتجعات السياحية المتميزة، وضمان حق مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها من خلال قانون المساءلة الطبية.
وأشارت إلى تطور القطاع الصحي في الأردن ومكانته التي يحتلها بين القطاعات الصحية العالمية، الناتجة عن تميز مستوى المرافق الصحية لديه وتوفر الأجهزة والمعدات الطبية وكفاءة الكوادر الصحية.
وأضافت "لعل من أهم الأسباب التي جعلت القطاع الصحي الأردني رائدا على مستوى المنطقة، التشاركية الحقيقية بين أركانه كافة، والتكامل الواضح في الأدوار. فوجود قطاع صحي قوي قادر على تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، يتطلب وجود شركاء أقوياء داخل هذا القطاع داعمين لجهود بعضهم البعض، حتى يتم تحقيق التكامل فيما بينهم من النواحي كافة وتحقيق الريادة المنشودة".
ولفتت إلى أنه "بالإمكان ملاحظة هذه الريادة اليوم، من خلال العمليات الطبية الريادية التي جرى توثيقها لعرضها خلال جلسات المؤتمر بهدف التأشير على دور الطبيب الأردني والكوادر الصحية المرافقة له".
وبينت خريسات أنّ القطاع الصحي الأردني أجرى العديد من العمليات والتداخلات الجراحية الريادية في مستشفيات وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص، بفضل توفر الإمكانات والتجهيزات الطبية داخل هذه المستشفيات، بالإضافة إلى تنوع الخبرات والاختصاصات التي تغطي احتياجات المرضى من إجراء التداخلات الجراحية المطلوبة.
وسلّط المؤتمر، الذي نظمته مجلة قلب الأردن على مكانة المملكة في خريطة السياحة العلاجية العالمية والإقليمية والعربية، وجرى خلاله الترويج للقطاع الطبي الأردني بهدف تحفيز الكوادر الطبية العاملة لتحقيق إنجازات إضافية.
وتمثلت العمليات الطبية التي جرى عرضها خلال المؤتمر في إجراء عملية زراعة منظم قلب بدون أسلاك للعميد الدكتور يوسف الزريقات، والعميد الدكتور عيسى غنما والعميد الدكتور حاتم العبادي والعاملين في الخدمات الطبية الملكية، وعملية قسطرة للقلب للدكتور أيمن حمودة استشاري أمراض القلب والشرايين التداخلية في المستشفى الاستشاري، و إجراء عملية "كي التسارع البطيني" للدكتور محمد حجيري استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية وكهروفسيولوجية القلب من مستشفى العبدلي، أما الدكتور فادي القيسي استشاري أمراض القلب وكهربة القلب فقدم فيديو عن عملية تبديل الصمام الأبهري عبر القسطرة.
كما عرض فيديو حول عملية "علاج تضيق الشرايين التكلسي الشديد عبر الموجات الصوتية" للطبيب قيس البلبيسي من مستشفى العبدلي، وعملية "إصلاح تشوه معقد في القلب بتقنية التداخل المحدود" للطبيب عبدالحكيم دية استشاري جراحة القلب والشرايين، وإجراء عملية "زراعة القلب" للعميد الدكتور يوسف الزريقات مدير عام الخدمات الطبية الملكية - استشاري أول جراحة قلب الأطفال، وإجراء عملية "زراعة الكبد" للعميد الدكتور سهم القسوس استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والأورام من الخدمات الطبية الملكية وفريق زراعة الكبد، وعمل عملية"كي الظفيرة المشيمية لدماغ الأطفال بالمنظار" للدكتور أنس الحميدي أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال وعملية "إصلاح جنف العمود الفقري بمساعدة جهاز الملاحة" للخمسة أطباء معتز جدعان، محمد العرموطي، جاسر الزبيدي وإبراهيم قاسم والمختصون في جراحة العظام المفاصل والعمود الفقري.
فيما قام الدكتور سعيد الناطور استشاري أول الجراحة العامة في المستشفى التخصصي بإجراء عملية "استئصال أورام الثدي جراحياً" وكذلك قام كل من الدكتور محمد العساف استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المنظار والروبوت/السمنة والجراحات العامة، وكذلك الدكتور خالد المعايطة بإجراء عملية "الفتق الإربي بالمنظار وعملية فتق الحجاب الحاجز بالمنظار"، وأيضاً عرضت عملية "استئصال الغدة الزعترية مع ربط الحجاب الحاجز الأيمن عن طريق الروبوت الجراحي" للدكتور رياض عبدالجليل استشاري جراحة الرئة والتجويف الصدري في مركز الحسين، وكذلك الدكتور مؤنس العبيدات استشاري جراحة أورام الدماغ والأعصاب في مركز الحسين، حيث عرض عملية "إعادة فتح الجمجمة لإزالة ورم دماغي في المنطقة الصدغية اليمنى باستخدام جهاز الملاحة المدمج وتحديد المسارات والمراقبة العصبية في جناح رنين الدماغ"، والدكتور عبدلله فياض استشاري الجراحة النسائية بعنوان: "استئصال الرحم والمبايض عن طريق المنظار تحت التخدير النصفي لعلاج سرطان بطانة الرحم".
كما عرضت عملية "المستوى الثالث المتقدم لتنظير وجراحة مفصل الفك بالمنظار" للطبيب محمد المعايطة استشاري جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين، وعملية "استئصال كيس لمفاوي خلق" للطبيبين عبدالغني العواملة استشاري جراحة الفم والوجه والفكين والدكتورة ميسم النابلسي مقيمة جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الحسين للسلط، كما شمل المؤتمر عملية تحت عنوان: "معالجة الأمراض للحركات اللاإرادية والباركنسون جراحياً والجامانايف وعلاجاتها" للدكتورين محمد سماحة ومازن سماحة.
وشارك في المؤتمر أطباء أردنيون وعرب، بالإضافة إلى مديري المكاتب الصحية والملحقين الصحيين، وإعلاميين ومؤثرين في المجال الطبي وطلبة من كليات الطب في الجامعات الأردنية.
--(بترا)
ع د/أز/ هـ ح
04/10/2023 22:09:01
MENAFN04102023000117011021ID1107191955
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