انطلاق فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للعمليات الطبية الريادية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة الهام خريسات، مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، المؤتمر الترويجي الثاني للعمليات الطبية الريادية في الأردن.

وجرى خلال المؤتمر استعراض ومناقشة 20 عملية طبية ريادية أجراها عدد من الأطباء الأردنيين خلال العامين 2022 و2023، وجرى تسليط الضوء على التقدم والتطور الذي يتمتع به القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص، وجاهزية هذا القطاع لاستقطاب للسياحة العلاجية.

وقالت خريسات إن السياحة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، تستقطب منذ عقود العديد من المرضى، ومن مختلف الدول بغية تلقيهم العلاج في الصروح الطبية المتميزة، بفضل توفر الإمكانات والاختصاصات الطبية، وجودة الخدمات المقدمة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنتجعات السياحية المتميزة، وضمان حق مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها من خلال قانون المساءلة الطبية.

وأشارت إلى تطور القطاع الصحي في الأردن ومكانته التي يحتلها بين القطاعات الصحية العالمية، الناتجة عن تميز مستوى المرافق الصحية لديه وتوفر الأجهزة والمعدات الطبية وكفاءة الكوادر الصحية.

وأضافت "لعل من أهم الأسباب التي جعلت القطاع الصحي الأردني رائدا على مستوى المنطقة، التشاركية الحقيقية بين أركانه كافة، والتكامل الواضح في الأدوار. فوجود قطاع صحي قوي قادر على تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، يتطلب وجود شركاء أقوياء داخل هذا القطاع داعمين لجهود بعضهم البعض، حتى يتم تحقيق التكامل فيما بينهم من النواحي كافة وتحقيق الريادة المنشودة".

ولفتت إلى أنه "بالإمكان ملاحظة هذه الريادة اليوم، من خلال العمليات الطبية الريادية التي جرى توثيقها لعرضها خلال جلسات المؤتمر بهدف التأشير على دور الطبيب الأردني والكوادر الصحية المرافقة له".

وبينت خريسات أنّ القطاع الصحي الأردني أجرى العديد من العمليات والتداخلات الجراحية الريادية في مستشفيات وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص، بفضل توفر الإمكانات والتجهيزات الطبية داخل هذه المستشفيات، بالإضافة إلى تنوع الخبرات والاختصاصات التي تغطي احتياجات المرضى من إجراء التداخلات الجراحية المطلوبة.

وسلّط المؤتمر، الذي نظمته مجلة قلب الأردن على مكانة المملكة في خريطة السياحة العلاجية العالمية والإقليمية والعربية، وجرى خلاله الترويج للقطاع الطبي الأردني بهدف تحفيز الكوادر الطبية العاملة لتحقيق إنجازات إضافية.

وتمثلت العمليات الطبية التي جرى عرضها خلال المؤتمر في إجراء عملية زراعة منظم قلب بدون أسلاك للعميد الدكتور يوسف الزريقات، والعميد الدكتور عيسى غنما والعميد الدكتور حاتم العبادي والعاملين في الخدمات الطبية الملكية، وعملية قسطرة للقلب للدكتور أيمن حمودة استشاري أمراض القلب والشرايين التداخلية في المستشفى الاستشاري، و إجراء عملية "كي التسارع البطيني" للدكتور محمد حجيري استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية وكهروفسيولوجية القلب من مستشفى العبدلي، أما الدكتور فادي القيسي استشاري أمراض القلب وكهربة القلب فقدم فيديو عن عملية تبديل الصمام الأبهري عبر القسطرة.

كما عرض فيديو حول عملية "علاج تضيق الشرايين التكلسي الشديد عبر الموجات الصوتية" للطبيب قيس البلبيسي من مستشفى العبدلي، وعملية "إصلاح تشوه معقد في القلب بتقنية التداخل المحدود" للطبيب عبدالحكيم دية استشاري جراحة القلب والشرايين، وإجراء عملية "زراعة القلب" للعميد الدكتور يوسف الزريقات مدير عام الخدمات الطبية الملكية - استشاري أول جراحة قلب الأطفال، وإجراء عملية "زراعة الكبد" للعميد الدكتور سهم القسوس استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والأورام من الخدمات الطبية الملكية وفريق زراعة الكبد، وعمل عملية"كي الظفيرة المشيمية لدماغ الأطفال بالمنظار" للدكتور أنس الحميدي أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال وعملية "إصلاح جنف العمود الفقري بمساعدة جهاز الملاحة" للخمسة أطباء معتز جدعان، محمد العرموطي، جاسر الزبيدي وإبراهيم قاسم والمختصون في جراحة العظام المفاصل والعمود الفقري.

فيما قام الدكتور سعيد الناطور استشاري أول الجراحة العامة في المستشفى التخصصي بإجراء عملية "استئصال أورام الثدي جراحياً" وكذلك قام كل من الدكتور محمد العساف استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المنظار والروبوت/السمنة والجراحات العامة، وكذلك الدكتور خالد المعايطة بإجراء عملية "الفتق الإربي بالمنظار وعملية فتق الحجاب الحاجز بالمنظار"، وأيضاً عرضت عملية "استئصال الغدة الزعترية مع ربط الحجاب الحاجز الأيمن عن طريق الروبوت الجراحي" للدكتور رياض عبدالجليل استشاري جراحة الرئة والتجويف الصدري في مركز الحسين، وكذلك الدكتور مؤنس العبيدات استشاري جراحة أورام الدماغ والأعصاب في مركز الحسين، حيث عرض عملية "إعادة فتح الجمجمة لإزالة ورم دماغي في المنطقة الصدغية اليمنى باستخدام جهاز الملاحة المدمج وتحديد المسارات والمراقبة العصبية في جناح رنين الدماغ"، والدكتور عبدلله فياض استشاري الجراحة النسائية بعنوان: "استئصال الرحم والمبايض عن طريق المنظار تحت التخدير النصفي لعلاج سرطان بطانة الرحم".

كما عرضت عملية "المستوى الثالث المتقدم لتنظير وجراحة مفصل الفك بالمنظار" للطبيب محمد المعايطة استشاري جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين، وعملية "استئصال كيس لمفاوي خلق" للطبيبين عبدالغني العواملة استشاري جراحة الفم والوجه والفكين والدكتورة ميسم النابلسي مقيمة جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الحسين للسلط، كما شمل المؤتمر عملية تحت عنوان: "معالجة الأمراض للحركات اللاإرادية والباركنسون جراحياً والجامانايف وعلاجاتها" للدكتورين محمد سماحة ومازن سماحة.

وشارك في المؤتمر أطباء أردنيون وعرب، بالإضافة إلى مديري المكاتب الصحية والملحقين الصحيين، وإعلاميين ومؤثرين في المجال الطبي وطلبة من كليات الطب في الجامعات الأردنية.

--(بترا)

ع د/أز/ هـ ح

04/10/2023 22:09:01